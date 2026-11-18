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जारी सूची के अनुसार विजय कुमार शर्मा को मंडल महामंत्री, दीपक शर्मा और राधा ठाकुर को मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार शर्मा को सपौरी का प्रमुख केंद्र प्रमुख और कनव सूद को मंडल आईटी सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।वहीं, महिला मोर्चा अपर मंडल की कमान शालिनी गोस्वामी को सौंपी गई है। ज्योति ठाकुर को महिला मोर्चा महामंत्री और मोनिका ठाकुर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शिव कुमार को अनुसूचित जाति मोर्चा का महामंत्री बनाया गया है।अपर मंडल महामंत्री कुलदीप सिंह ठाकुर की ओर से जारी नियुक्ति पत्र के तहत बालकृष्ण शर्मा को अपर मंडल कार्यालय सह सचिव नियुक्त किया गया है। पार्टी नेतृत्व ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ मंडल में पार्टी की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करेंगे।