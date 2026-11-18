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मंदिर न्यास की इस पहल से एक ओर जहां जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दामों पर कपड़े मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से गोदामों में जमा श्रद्धालुओं की भेंट का भी सदुपयोग हो रहा है। मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने कहा कि करीब पांच दिन पहले इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार बड़ी संख्या में वस्त्र, शॉल, कंबल और अन्य गर्म कपड़े चढ़ाते हैं।बता दें कि पिछले वर्ष उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मंदिर न्यास की ओर से सामान और कपड़े वितरित करने की व्यवस्था पर रोक लग गई थी। इसके बाद मंदिर न्यास के पास वस्त्रों का काफी बड़ा स्टॉक जमा हो गया था। लंबे समय तक गोदामों में रखे रहने के कारण इन वस्त्रों के खराब होने की आशंका भी थी। ऐसे में मंदिर न्यास ने इन वस्त्रों को नाममात्र कीमत पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया, ताकि श्रद्धालुओं की ओर से माता रानी के चरणों में चढ़ाई गई भेंट जरूरतमंदों के काम आ सके।25 रुपये में स्टॉल, 50 रुपये में शॉल और साड़ीमंदिर न्यास की ओर से वस्त्रों की कीमतें बेहद कम रखी गई हैं। इसके तहत सूट 50 से 200 रुपये, साड़ी 50 से 200 रुपये, शॉल मात्र 50 रुपये और स्टॉल 25 रुपये में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी अपनी जरूरत के अनुसार कपड़े खरीद पा रहे हैं।