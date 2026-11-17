{"_id":"6afc588baf400e644005d161","slug":"video-una-koti-gayatri-mahayajna-organized-at-the-religious-site-dera-baba-rudranand-dham-nari-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद धाम नारी में कोटि गायत्री महायज्ञ का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद धाम नारी में पंचभीष्म पर्व के उपलक्ष्य में चल रहे कोटि गायत्री महायज्ञ से समूचा क्षेत्र भक्तिरस में डूबा हुआ है। वाराणसी से आए विद्धान लोकेंद्र शर्मा की देखरेख में प्रतिदिन यज्ञशाला में वेद माता गायत्री जी की पूजा अर्चना हो रही है। वहीं यज्ञशाला में हिमाचल के विभिन्न जिलों से आए ब्राह्मण कोटि गायत्री का जाप भी कर रहे हैं। जिससे समूचा क्षेत्र वैदिक मंत्रों से गूंज रहा है।

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