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प्रमुख वक्ता और व्याख्यान



संगोष्ठी के प्रथम दिवस 19 नवंबर को प्रतिष्ठित मुख्य वक्ताओं में डॉ. जयंती दत्ता शामिल होंगी। वह मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की निदेशक हैं। डॉ. सुवायन डे, प्रोफेसर ऑफ बिजनेस एवं एमबीए कार्यक्रम के निदेशक, यूनिवर्सिटी ऑफ चार्ल्सटन, वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका से भी व्याख्यान देंगे। डॉ. शैदाह बिंती जुशोह, शियामेन विश्वविद्यालय, मलयेशिया भी उपस्थित रहेंगी। विज्ञापन





वैश्विक विशेषज्ञों का योगदान



द्वितीय दिवस 20 नवंबर को प्रो. राम कुमार फुयाल, नेपाल से व्याख्यान देंगे। प्रो. संजीव के सोभे, मॉरीशस विश्वविद्यालय, मॉरीशस से जुड़ेंगे। डॉ. चुट्टिमा पिसार्न, थाईलैंड से अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। इन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के व्याख्यान से प्रतिभागियों को वैश्विक स्तर पर हो रहे शोध और नवाचार समझने का अवसर मिलेगा। उन्हें प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक-आर्थिक विकास की नई प्रवृत्तियों की जानकारी मिलेगी। प्रमुख वक्ता और व्याख्यानसंगोष्ठी के प्रथम दिवस 19 नवंबर को प्रतिष्ठित मुख्य वक्ताओं में डॉ. जयंती दत्ता शामिल होंगी। वह मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की निदेशक हैं। डॉ. सुवायन डे, प्रोफेसर ऑफ बिजनेस एवं एमबीए कार्यक्रम के निदेशक, यूनिवर्सिटी ऑफ चार्ल्सटन, वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका से भी व्याख्यान देंगे। डॉ. शैदाह बिंती जुशोह, शियामेन विश्वविद्यालय, मलयेशिया भी उपस्थित रहेंगी।वैश्विक विशेषज्ञों का योगदानद्वितीय दिवस 20 नवंबर को प्रो. राम कुमार फुयाल, नेपाल से व्याख्यान देंगे। प्रो. संजीव के सोभे, मॉरीशस विश्वविद्यालय, मॉरीशस से जुड़ेंगे। डॉ. चुट्टिमा पिसार्न, थाईलैंड से अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। इन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के व्याख्यान से प्रतिभागियों को वैश्विक स्तर पर हो रहे शोध और नवाचार समझने का अवसर मिलेगा। उन्हें प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक-आर्थिक विकास की नई प्रवृत्तियों की जानकारी मिलेगी।

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ऊना। राजकीय महाविद्यालय ऊना में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह संगोष्ठी 19 और 20 नवंबर, 2026 को आयोजित होगी। इसका प्रायोजन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली कर रहा है। संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन हाइब्रिड मोड में होगा, जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों के शिक्षाविद् भाग लेंगे। इसमें शोधार्थी, प्राध्यापक और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कुल छह विषयगत ट्रैक के अंतर्गत 18 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में प्रतिभागी अपने शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे। वे समकालीन आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और विकास संबंधी मुद्दों पर अकादमिक चर्चा करेंगे। प्राचार्य डॉ. मीता शर्मा के संरक्षण में यह संगोष्ठी हो रही है। उप-प्राचार्य प्रो. पुनीत प्रेम कंवर ने आयोजन समिति के सदस्यों के साथ तैयारियों की समीक्षा की।