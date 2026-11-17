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मोहित कुमार ने बताया कि उसने योजना के तहत एक साल तक पंप ऑपरेटर के रूप में काम किया लेकिन इस अवधि में उसे एक महीने का भी मानदेय नहीं मिला। बकाया राशि मांगने पर ठेकेदार पहले अगले महीने भुगतान करने का आश्वासन देता रहा। अब उसका कहना है कि जल शक्ति विभाग से भुगतान मिलने के बाद ही मजदूरी दी जाएगी। मोहित के अनुसार, क्षेत्र में काम करने वाले अन्य श्रमिकों और बेलदारों का भुगतान भी कई महीनों से लंबित है। पंप ऑपरेटर मोहित कुमार ने जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पत्र भेजकर एक साल की बकाया मजदूरी के 60 हजार रुपये जल्द जारी करवाने की मांग की है। विज्ञापन

जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता रवींद्र कुमार के अनुसार, संबंधित मद में बजट उपलब्ध नहीं हुआ। इस मद के तहत ठेकेदारों की करीब 70 लाख रुपये की देनदारी लंबित है। मोहित कुमार ने बताया कि उसने योजना के तहत एक साल तक पंप ऑपरेटर के रूप में काम किया लेकिन इस अवधि में उसे एक महीने का भी मानदेय नहीं मिला। बकाया राशि मांगने पर ठेकेदार पहले अगले महीने भुगतान करने का आश्वासन देता रहा। अब उसका कहना है कि जल शक्ति विभाग से भुगतान मिलने के बाद ही मजदूरी दी जाएगी। मोहित के अनुसार, क्षेत्र में काम करने वाले अन्य श्रमिकों और बेलदारों का भुगतान भी कई महीनों से लंबित है। पंप ऑपरेटर मोहित कुमार ने जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पत्र भेजकर एक साल की बकाया मजदूरी के 60 हजार रुपये जल्द जारी करवाने की मांग की है।जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता रवींद्र कुमार के अनुसार, संबंधित मद में बजट उपलब्ध नहीं हुआ। इस मद के तहत ठेकेदारों की करीब 70 लाख रुपये की देनदारी लंबित है।

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मुबारिकपुर (ऊना)। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत सिद्ध चलेड़ में जल शक्ति विभाग की नल-जल योजना के तहत कार्यरत पंप ऑपरेटर को एक साल से मजदूरी नहीं मिली है। महज पांच हजार रुपये मासिक मानदेय पर काम करने वाले मोहित कुमार का आरोप है कि लगातार सेवाएं देने के बावजूद उसे अब तक भुगतान नहीं किया गया। एक साल की 60 हजार रुपये की बकाया राशि के लिए वह ठेकेदार के चक्कर काटने को मजबूर है।