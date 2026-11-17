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आचार्य ने सुंदरकांड के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए बताया कि माता सीता की खोज के लिए हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया। अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट कर उन्हें प्रभु श्रीराम का संदेश दिया। इसके बाद लंका में राक्षसों के अत्याचारों का सामना करते हुए अपने पराक्रम और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान का जीवन सिखाता है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ इच्छाशक्ति और विवेक के बल पर कठिन से कठिन चुनौती का सामना किया जा सकता है।आचार्य गोपालचंद शास्त्री ने अभिभावकों से बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को हनुमान चालीसा, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के पाठ से जोड़ना चाहिए।इस अवसर पर मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर, पूर्व मंदिर अधिकारी अजय मंडियाल, डॉ. खेम चंद शास्त्री, डॉ. राम कुमार, कुलदीप कालिया, संजय कालिया, प्रधान अंजू कालिया और रविंदर कालिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।