ऊना: कोलकाता की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चमके आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा के खिलाड़ी, विद्यालय पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

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कोलकाता में आयोजित 34वीं सब-जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेकर लौटे आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा के विद्यार्थियों का विद्यालय परिसर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर विद्यार्थियों ने विद्यालय और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों में खुशी का माहौल रहा। विद्यालय पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रबंधन और शिक्षकों ने खिलाड़ियों की पीठ थपथपाते हुए उनके प्रयासों की सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 11 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लिया हिस्सा 34वीं सब-जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा के कुल 11 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें जतिन ठाकुर, अभी, अंशुमन, अक्षव कटोच, शिवांश, शिवांश कश्यप, सात्विक, सेजल, ज्योत्सना, प्रियांशी और सोनाक्षी ठाकुर शामिल रहे। इन विद्यार्थियों ने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेना विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा। विद्यालय परिसर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और खेलों के प्रति रुचि सराहनीय है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भागीदारी से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। खिलाड़ियों के विद्यालय लौटने पर हुए इस सम्मान समारोह से अन्य विद्यार्थियों को भी खेल गतिविधियों में भाग लेने और अपनी प्रतिभा निखारने की प्रेरणा मिली।

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