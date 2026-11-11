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शिमला: गदर फ्रंट के संयोजक रवि कुमार को जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भेजे अभद्र संदेश

Thu, 12 Nov 2026 10:22 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 12 Nov 2026 10:22 AM IST
सार

शिमला के संजौली में गदर फ्रंट के संयोजक रवि कुमार को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार, फेसबुक मैसेंजर पर भेजे गए संदेशों में वीडियो बनाना बंद करने की चेतावनी दी गई और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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रवि कुमार दलित। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में गदर फ्रंट के संयोजक रवि कुमार को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फेसबुक मैसेंजर पर उन्हें धमकी भरे और अभद्र संदेश भेजे गए। संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया और रवि कुमार को वीडियो बनाना बंद करने की चेतावनी दी। ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। शिकायत में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। इस संबंध में रवि कुमार ने संजौली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

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फेसबुक मैसेंजर पर भेजे धमकी भरे संदेश
गदर फ्रंट के संयोजक रवि कुमार की शिकायत के अनुसार, आठ नवंबर की रात जब उन्होंने अपना फेसबुक मैसेंजर चेक किया तो उन्हें एक व्यक्ति की ओर से भेजे गए धमकी भरे संदेश मिले। इन संदेशों में उन्हें वीडियो बनाना बंद करने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने संदेशों में खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया। इसके साथ ही अभद्र भाषा और कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। इन संदेशों के बाद रवि कुमार ने पुलिस से संपर्क कर मामले की शिकायत दर्ज करवाई।

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पहले भी सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने का आरोप
रवि कुमार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्हें इससे पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जाती रही हैं। उन्होंने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से संजौली क्षेत्र में रह रहे हैं। इस बार फेसबुक मैसेंजर पर मिले संदेशों में वीडियो बनाने से रोकने के लिए चेतावनी दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज
मामले को लेकर एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। एसएसपी ने बताया कि मामले की आगामी जांच की जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे गए संदेशों और शिकायत में लगाए गए आरोपों के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि धमकी भरे संदेश किस व्यक्ति की ओर से भेजे गए थे और शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता क्या है।
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