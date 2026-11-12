हिमाचल: चचेरे भाई और भाभी को थार से कुचलकर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बदोली गांव में चचेरे भाई और भाभी को थार गाड़ी से कुचलकर हत्या करने के आरोपी जरनैल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीजीआई चंडीगढ़ से छुट्टी मिलने के बाद बुधवार सुबह उसे हिरासत में लिया गया। पढ़ें पूरी खबर...
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सदर थाना ऊना के तहत बदोली गांव में दिवाली की रात हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी जरनैल सिंह उर्फ जैला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर अपने चचेरे भाई और भाभी को थार गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप है। बुधवार सुबह पीजीआई चंडीगढ़ से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अदालत में पेश करने पर उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वारदात में ओंकार सिंह (38) और उनकी पत्नी वीना देवी (37) की मौत हो गई थी।
घटना के दौरान आरोपी जरनैल सिंह के सिर और बाजू में भी चोटें आई थीं। उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया था। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी की एक बाजू में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। उसके सिर में भी चोटें आई हैं। ऐसे में पुलिस मेडिकल जांच करवाने के बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ की जाएगी और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी।
मामले में शिकायतकर्ता अजमेर सिंह ने पुलिस को बताया था कि 8 नवंबर की रात पुरानी रंजिश को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान जरनैल सिंह ने कथित तौर पर थार गाड़ी से उनके बेटे ओंकार सिंह और बहू वीना देवी को कुचल दिया।
इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस को शिकायत दी गई है। जरनैल सिंह के बेटे केशव ठाकुर ने आरोप लगाया कि ओंकार सिंह और उनके परिवार के सदस्य उनके घर पहुंचे थे और वहां मारपीट की गई। शिकायत के अनुसार, इस दौरान उनके पिता जरनैल सिंह और उसे भी चोटें आईं। दूसरे पक्ष ने दराट से हमला किए जाने के आरोप भी लगाए हैं।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने बताया कि हत्या के आरोपी जरनैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत से आरोपी का चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है।
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई हैं। आरोपी के बयान दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों के अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।
बदोली गांव में दोनों परिवारों के बीच हुई मारपीट और खूनी संघर्ष में ओंकार सिंह (38) और उनकी पत्नी वीना देवी (37) की मौत हो गई थी। दोनों इसी गांव के निवासी थे। जरनैल सिंह पर आरोप है कि उसने थार गाड़ी से अपने चचेरे भाई और भाभी को कुचल दिया था।
इस घटना में आरोपी जरनैल सिंह भी घायल हुआ था, जिसके चलते उसे पहले क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड में पूछताछ के जरिए घटना की पूरी कड़ियां जोड़ने का प्रयास करेगी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों, मारपीट, दराट से हमले और वाहन से कुचलने से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और पूछताछ के आधार पर की जाएगी।