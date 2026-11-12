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हिमाचल: जीवन प्रमाणपत्र का लिंक भेजकर बुजुर्ग से 17.43 लाख रुपये ठगे, व्हाट्सएप पर आया था फर्जी बैंक एप लिंक

Thu, 12 Nov 2026 10:16 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 12 Nov 2026 10:16 AM IST
सार

हमीरपुर में साइबर ठगों ने जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड करवाने के बहाने 62 वर्षीय बुजुर्ग को 17 लाख 43 हजार रुपये का चूना लगा दिया। पीड़ित को व्हाट्सएप पर बैंक एप का फर्जी लिंक भेजा गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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साइबर अपराध

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां शातिरों ने जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड करवाने के बहाने 62 वर्षीय बुजुर्ग के बैंक खाते से 17 लाख 43 हजार रुपये निकाल लिए। ठगों ने पहले बुजुर्ग के व्हाट्सएप पर बैंक एप का लिंक भेजा और फिर अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर उन्हें जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए कहा। उनकी बातों में आकर बुजुर्ग ने लिंक डाउनलोड कर लिया। इसके बाद ठगों ने उनके बैंक खाते में सेंध लगा दी। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना हमीरपुर में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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व्हाट्सएप पर भेजा बैंक एप का लिंक
पुलिस के अनुसार, गांव पोरला निवासी 62 वर्षीय ओमप्रकाश ने शिकायत में बताया कि 30 अक्तूबर को उनके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक एप का एक लिंक आया था। लिंक आने के कुछ देर बाद उन्हें दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कॉल प्राप्त हुए। फोन करने वाले लोगों ने ओमप्रकाश को जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए कहा। ठगों ने इस तरह बातचीत की कि बुजुर्ग उनकी बातों में आ गए और व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक को डाउनलोड कर लिया।

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संदेह होने पर बंद किया फोन, फिर भी खाते से निकल गए लाखों रुपये
ओमप्रकाश को बाद में फोन करने वालों की गतिविधियों पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। हालांकि, तब तक साइबर ठग उनके बैंक खाते से रकम निकाल चुके थे। पीड़ित को तत्काल खाते से हुई धोखाधड़ी का पता नहीं चल पाया। करीब एक सप्ताह बाद जब उन्होंने बैंक में जाकर अपने खाते की जांच करवाई तो पता चला कि खाते से 17 लाख 43 हजार रुपये निकाले जा चुके हैं। बैंक खाते से इतनी बड़ी रकम गायब होने की जानकारी मिलने के बाद उनके होश उड़ गए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर साइबर ठगी के इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, ठगों की तलाश शुरू
सदर थाना हमीरपुर पुलिस ने ओमप्रकाश की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बुजुर्ग को व्हाट्सएप पर भेजा गया लिंक किस बैंक एप के नाम से था और किन मोबाइल नंबरों से उन्हें फोन किए गए थे। जांच में बैंक खाते से निकाली गई रकम के लेनदेन और ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस साइबर ठगी में शामिल लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

एसपी ने लोगों को किया सतर्क
हमीरपुर के एसपी बलवीर ठाकुर ने लोगों को साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक अनजान लिंक लोगों की वर्षों की जमा पूंजी पर भारी पड़ सकता है। इसलिए किसी भी अनजान लिंक को डाउनलोड करने से बचें और दूसरों को भी साइबर अपराध के प्रति जागरूक करें।

इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन ठगी के बढ़ते खतरे को उजागर किया है। विशेष रूप से बुजुर्गों को जीवन प्रमाणपत्र, पेंशन और बैंक संबंधी सेवाओं के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में लिंक या एप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। बैंक या सरकारी विभाग से संबंधित किसी भी प्रक्रिया की पुष्टि हमेशा आधिकारिक माध्यम से करनी चाहिए।
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