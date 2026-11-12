राजनीति: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले- कांग्रेस के राज में हिमाचल बनता जा रहा क्राइम कैपिटल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और शांतिप्रिय हिमाचल आपराधिक गतिविधियों के कारण क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है।

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बुधवार को जारी बयान में बिंदल ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार सामने आ रही हत्या, गोलीबारी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले चार-पांच दिनों में हुई वारदातें बेहद चिंताजनक हैं।बिंदल ने ऊना में थार गाड़ी से कुचलकर दो लोगों की हत्या और नालागढ़ में सरेआम गोलीबारी की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन वारदातों ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों के मन से पुलिस और कानून का भय समाप्त होता जा रहा है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला सिरमौर में लगातार हो रही हत्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। बिंदल के अनुसार, दो दिन पहले नाहन-कुमारहट्टी मार्ग पर महिला का शव मिलने और शिलाई में मोटरसाइकिल सवार युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटनाएं बेहद दुखद हैं। उन्होंने इन वारदातों को लेकर प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। बिंदल ने इन घटनाओं के आधार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रह गया है। हालांकि, ये आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं।