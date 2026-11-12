हिमाचल: फूल-पत्तियां छोड़ आइसक्रीम और बर्गर के शौकीन हुए शिमला के बंदर, 61% भोजन इंसानों से मिल रहा
शिमला के रिज मैदान और मालरोड के बंदरों की खानपान की आदतों में बड़ा बदलाव सामने आया है। डरहम विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार, बंदरों के भोजन में करीब 61 प्रतिशत हिस्सा इंसानों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का है। इनमें 10.8 प्रतिशत बंदर आइसक्रीम और 10.7 प्रतिशत ब्रेड या बर्गर के शौकीन पाए गए हैं।
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राजधानी शिमला के कोर एरिया में रहने वाले बंदरों की खानपान की आदतें तेजी से बदल रही हैं। जंगलों में मिलने वाले फल, फूल और पत्तियों से ज्यादा अब इनका रुझान इंसानों से मिलने वाले खाने की ओर हो गया है। रिज मैदान और मालरोड के आसपास घूमने वाले कई बंदर अब आइसक्रीम, बर्गर और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों के शौकीन हो गए हैं। स्थिति यह है कि मनपसंद खाना पाने के लिए बंदर लोगों से छीनाझपटी तक करने लगे हैं। डरहम विश्वविद्यालय की ओर से शिमला के कोर एरिया में बंदरों के व्यवहार और खानपान को लेकर किए गए अध्ययन में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
अध्ययन का सबसे चौंकाने वाला पहलू बंदरों की पसंद से जुड़ा है। मालरोड और रिज मैदान के आसपास करीब 10.8 प्रतिशत बंदर आइसक्रीम के शौकीन पाए गए हैं। वहीं, करीब 10.7 प्रतिशत बंदरों की पसंद में ब्रेड या बर्गर शामिल हैं। इसके अलावा बंदरों के भोजन में अनाज और फल जैसे खाद्य पदार्थ भी शामिल हो गए हैं।
डरहम विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ताओं ने शिमला शहर के कई प्रमुख स्थानों को अध्ययन में शामिल किया। इनमें मालरोड, रिज मैदान, इनसे सटे सभी पैदल रास्ते और कालीबाड़ी रोड जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। इन स्थानों पर बंदरों के व्यवहार और उनके खानपान के तरीकों का अध्ययन किया गया।
वन विभाग के अनुसार, वर्ष 2019 में शिमला शहर में बंदरों की संख्या करीब दो हजार आंकी गई थी। हालांकि, यह आंकड़ा पुराना है और वर्तमान में शहर में बंदरों की वास्तविक संख्या कितनी है, इसकी नई आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
बंदरों की नसबंदी की प्रक्रिया भी अब बंद हो चुकी है। ऐसे में इनकी संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने वर्ष 2024 से दोबारा बंदरों की गणना शुरू की थी, लेकिन अभी तक इसके आंकड़े सामने नहीं आए हैं। नई गणना से शहर में बंदरों की मौजूदा संख्या और उनके फैलाव की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा।
वन्यजीव विभाग शिमला के डीएफओ शाहनवाज के अनुसार, शहर में बंदरों का खानपान बदल रहा है। रिहायशी इलाकों में रहने के आदी हो चुके ज्यादातर बंदर अब लोगों से मिलने वाले खाने पर निर्भर हैं। यही कारण है कि कॉलोनियों में इनकी संख्या अब जंगलों से ज्यादा दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि मालरोड, रिज मैदान, सीटीओ चौक और स्कैंडल पॉइंट जैसे प्रमुख स्थानों पर बंदर आइसक्रीम, ब्रेड और बर्गर आदि के शौकीन हो गए हैं। इंसानों के आसपास भोजन की उपलब्धता के कारण बंदरों की खानपान संबंधी आदतों में बदलाव आ रहा है।
डीएफओ शाहनवाज के इस बयान से भी स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्रों में बंदरों और इंसानों के बीच बढ़ता संपर्क उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। इस अध्ययन ने शिमला में वन्यजीवों और इंसानों के बीच बदलते संबंधों की एक नई तस्वीर सामने रखी है। बंदरों का प्राकृतिक भोजन छोड़कर इंसानों के खाने पर निर्भर होना न केवल उनके व्यवहार में बदलाव को दर्शाता है, बल्कि शहर में खाद्य कचरे के उचित प्रबंधन और वन्यजीवों को अनावश्यक रूप से खाना खिलाने से बचने की जरूरत भी बताता है।