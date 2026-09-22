{"_id":"6ab26f089f64ba87d205d1f8","slug":"video-solan-fire-fighting-methods-demonstrated-live-to-volunteers-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: स्वयंसेवियों को लाइव प्रदर्शन से बताए आग से निपटने तरीके","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। राजकीय महाविद्यालय सोलन की एनएसएस यूनिट ने राष्ट्रीय सेवा सप्ताह के तहत एक विशेष मॉकड्रिल का सफल आयोजन किया। यह मॉकड्रिल आज कॉलेज परिसर में जीवन सुरक्षा को समर्पित थी। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मॉकड्रिल का मुख्य आकर्षण जीवन रक्षा और आपदा से निपटने के तरीकों पर आधारित रहा। डेमो अधिकारी अशोक कुमार ने छात्रों को आपातकालीन स्थितियों में जान-माल की सुरक्षा के गुर सिखाए। उन्होंने व्याख्यान और लाइव प्रदर्शन के माध्यम से सतर्कता बरतने और आग से निपटने के व्यावहारिक तरीके बताए। राष्ट्रीय सेवा सप्ताह 17 सितंबर को शुरू हुआ था। इस दौरान एनएसएस यूनिट ने कई सेवा कार्य किए हैं। इनमें रक्तदान शिविर, समाज को जागरूक करने वाले नुक्कड़ नाटक शामिल हैं। समापन समारोह कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस दिन राष्ट्रीय सेवा दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। यह सप्ताह छात्रों को सामाजिक कार्यों से जोड़ने में सफल रहा है।

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