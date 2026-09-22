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नालागढ़ कॉलेज में वरिष्ठ नागरिकों ने साझा किए जीवन के अनुभव, जागरूकता शिविर में युवाओं ने भी लिया हिस्सा
हिमाचल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नालागढ़ कॉलेज में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिंतन एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के साथ कॉलेज के युवाओं ने भी हिस्सा लिया। शिविर का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों और विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के साथ सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना रहा।
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन से जुड़े विभिन्न अनुभव उपस्थित लोगों के साथ साझा किए। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन में अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और आपसी सहयोग के महत्व पर विचार रखे। वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों ने युवाओं को अपने जीवन और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को समझने का अवसर दिया।
शिविर में एनसीसी छात्रों ने महाभारत के एक प्रसंग का प्रभावी मंचन भी किया। छात्रों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। महाभारत के प्रसंग के माध्यम से विद्यार्थियों ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़े संदेश को प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं के बीच संवाद का माहौल देखने को मिला। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को अपने विचार रखने का अवसर मिला, वहीं युवाओं ने उनके अनुभवों को सुना।
इस अवसर पर नालागढ़ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ललित गुलेरिया, तहसील कल्याण अधिकारी करण ठाकुर, पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष शिवलाल वर्मा, पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष नरेश घई, यादव किशोर गौतम, अदित कंसल, रणजोध सिंह और हरिओम चंदेल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक भूमिका और उनके अनुभवों के महत्व पर भी जोर दिया गया। शिविर के माध्यम से विभिन्न पीढ़ियों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।
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