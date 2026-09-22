फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   solan dmro 18 shiitake mushroom variety developed 25 to 30 degree-temperature

हिमाचल: सोलन में वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी! अब 25 से 30 डिग्री तापमान में भी उगेगा शटाके मशरूम, जानें

Tue, 22 Sep 2026 10:45 AM IST
Ankesh Dogra ललित कश्यप, सोलन।
ललित कश्यप, सोलन। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 22 Sep 2026 10:45 AM IST
सार

सोलन के आईसीएआर-मशरूम अनुसंधान निदेशालय ने शटाके मशरूम की नई किस्म डीएमआरओ-18 विकसित की है। इस किस्म की खासियत यह बताई गई है कि इसे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी उगाया जा सकेगा। पहले शटाके मशरूम की खेती के लिए करीब 18 से 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती थी। करीब 60 दिन में फसल देने वाली नई किस्म आकार, मोटाई और चॉकलेट रंग के कारण बाजार में बेहतर मूल्य की संभावना रखती है।

विज्ञापन
solan dmro 18 shiitake mushroom variety developed 25 to 30 degree-temperature
शटाके मशरूम। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल के सोलन से किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आईसीएआर-मशरूम अनुसंधान निदेशालय (डीएमआर) सोलन के वैज्ञानिकों ने शटाके मशरूम की नई किस्म डीएमआरओ-18 विकसित की है। इसकी खासियत यह है कि अब शटाके मशरूम की खेती केवल ठंडे क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी। नई किस्म को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी तैयार किया जा सकेगा। इससे मैदानी और अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में भी शटाके मशरूम की खेती की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

विज्ञापन


करीब 60 दिन में तैयार होगी फसल
वैज्ञानिकों के अनुसार डीएमआरओ-18 करीब 60 दिन में फसल देने वाली किस्म है। इसके सफल परीक्षण के बाद इसे गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में शटाके मशरूम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले शटाके मशरूम की खेती के लिए लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती थी। तापमान की इस सीमा के कारण इसकी खेती मुख्य रूप से ठंडे क्षेत्रों तक सीमित रहती थी। नई किस्म के 25 से 30 डिग्री तापमान में तैयार होने की क्षमता से देश के मैदानी और गर्म इलाकों के किसानों के लिए भी इसकी खेती का रास्ता खुल सकता है।
विज्ञापन


आकार में बड़ी और चॉकलेट रंग की होगी डीएमआरओ-18
नई किस्म की एक और खासियत इसका आकर्षक स्वरूप बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले उपलब्ध शटाके की किस्म का आकार अपेक्षाकृत छोटा, रंग हल्का गुलाबी और बाजार मूल्य कम था। इसके मुकाबले डीएमआरओ-18 का आकार बड़ा और मशरूम मोटा होगा। इसका रंग आकर्षक चॉकलेट बताया गया है। ऐसे में बाजार में इसके बेहतर दाम मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे किसानों की आय के लिहाज से भी यह किस्म महत्वपूर्ण हो सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

औषधीय गुणों के कारण भी खास
शटाके मशरूम को उसके पोषण और औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। डीएमआर के वैज्ञानिक डॉ. परमेश के अनुसार डीएमआरओ-18 शटाके मशरूम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी हो सकती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार शटाके मशरूम में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि किसी बीमारी के इलाज या दवा के विकल्प के तौर पर इसका इस्तेमाल चिकित्सकीय सलाह के बिना नहीं किया जाना चाहिए।

वैज्ञानिकों ने करीब 60 दिन में फसल देने वाली इस नई किस्म का सफल परीक्षण किया है। गर्म इलाकों में उत्पादन की संभावना बढ़ने के साथ अब इस किस्म को किसानों तक पहुंचाने और व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में आगे काम की उम्मीद है।

गर्म इलाकों के किसानों के लिए खुल सकता है नया रास्ता
डीएमआरओ-18 के विकास से शटाके मशरूम की खेती के भौगोलिक दायरे को बढ़ाने की संभावना है। यदि किसान 25 से 30 डिग्री तापमान में भी इसका सफल उत्पादन कर पाते हैं तो मैदानी राज्यों में भी इसकी खेती को बढ़ावा मिल सकता है। सोलन स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय की यह पहल मशरूम उत्पादन में नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकती है। खासकर ऐसे किसान जो पारंपरिक फसलों के साथ उच्च मूल्य वाली मशरूम खेती की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह नई किस्म आकर्षण का केंद्र बन सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed