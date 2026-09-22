{"_id":"6ab2303247ad226f2506d4ec","slug":"video-solan-congress-worker-conference-september-24-organization-preparations-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में 24 सितंबर को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ से जोन स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच सोलन निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने जा रही है। 24 सितंबर, वीरवार को सोलन के मुरारी मार्केट में आम कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी ने इस कार्यक्रम को ‘आगाज’ नाम दिया है। सोलन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर ने पत्रकारवार्ता में बताया कि सम्मेलन में निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न बूथों से कार्यकर्ता, प्रधान, उपप्रधान, पार्षद और पार्टी से जुड़े अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को आगामी संगठनात्मक गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी विनीत चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, संगठन महामंत्री विनोद जिंटा तथा स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल के शामिल होने की जानकारी दी गई है। कांग्रेस की ओर से रजनी पाटिल का 24 सितंबर को सोलन में जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम भी बताया गया है। बैठक में कार्यकर्ताओं को संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय करने से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाने की बात कही गई है। इसके बाद बूथ स्तर पर कांग्रेस कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। साथ ही पंचायत और जोन स्तर पर भी कमेटियां गठित की जाएंगी। अमित ठाकुर के अनुसार सोलन ब्लॉक को चार जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में अलग-अलग कमेटियों का गठन किया जाएगा और वहां बैठकें आयोजित होंगी। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित है। पार्टी की ओर से संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार 24 सितंबर को सोलन में जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद 25 सितंबर को शिमला में प्रदेश स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों में संगठन की गतिविधियों और पिछले कुछ महीनों के कामकाज की समीक्षा की जानी है। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि संगठनात्मक अभियान का उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना भी है जो किसी कारणवश पार्टी की गतिविधियों से दूर हो रहे हैं। सम्मेलन के बाद बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की रूपरेखा पर काम किया जाएगा। पत्रकारवार्ता के दौरान शहरी कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद पुनीत शर्मा, महासचिव विजय पुरी और रोहित भी मौजूद रहे।

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