{"_id":"6ab2471f9bc12c232a09c882","slug":"video-solan-11th-national-ayurveda-day-program-students-yoga-awareness-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का शुभारंभ, 50 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जिला आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तहत दो दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्कूली विद्यार्थियों को आयुर्वेद और योग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। साथ ही विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में सोलन जिले के विभिन्न स्कूलों से 50 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और आयुर्वेद से जुड़े विषयों के प्रति अपनी रुचि दिखाई। कार्यक्रम के दौरान जिला आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन के चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को योग के महत्व के बारे में जानकारी दी। चिकित्सकों ने बताया कि नियमित योग को जीवनशैली में शामिल करने से शारीरिक गतिविधियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला आयुष अधिकारी डॉ. निशा वर्मा पंवार ने विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों को आयुर्वेद की शुरुआत तथा इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को मिलने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में भी बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति की परंपरा और दैनिक जीवन में स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को समझाया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आयुर्वेद, योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। दो दिवसीय आयोजन के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनके माध्यम से बच्चों को आयुर्वेद एवं स्वस्थ जीवनशैली से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

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