{"_id":"6ab21a3687d8fa7c410e0134","slug":"video-solan-ayurvedic-hospital-ayurveda-day-health-camp-specialist-doctors-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन में बुधवार को लगेगा स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञ करेंगे मरीजों की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आयुर्वेद दिवस के अवसर पर सोलन के आयुर्वेदिक अस्पताल में बुधवार को विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध करवाएंगे। आयुर्वेद दिवस को लेकर आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आयुर्वेद, स्वास्थ्य और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बुधवार को अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों की जांच करेंगे। शिविर में आने वाले लोगों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अनुसार चिकित्सकीय सलाह दी जाएगी। आयुर्वेदिक अधिकारियों के अनुसार शिविर को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की गई है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेद और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेने का अवसर भी मिलेगा।

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