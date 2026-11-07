सोलन: दिवाली को लेकर शहर में भीड़, बाजार हुए पैक

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दिवाली से एक दिन पहले शहर में भारी भीड़ रही। सुबह से ही लोग खरीदारी करने पहुंचे। खासकर फूलवालों, दिए, रंग बिरंगी लाइटें, मिठाइयों समेत अन्य दुकानों पर भारी भीड़ हैं। इसके अलावा लोग कपड़ों व अन्य सामान की भी खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की आमद से दुकानदार भी खुश हैं। इससे पहले धनतेरस पर भी काफी भीड़ बाजारों में थी।

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