Solan News: सरकारी और निजी बसों में लगी लोगों की भीड़

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कालका, चंडीगढ़ और शिमला जाने वाली अधिक सवारीसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। दीपावली को लेकर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। शनिवार को भी एचआरटीसी और निजी बसों में काफी भीड़ देखने को मिली। बस स्टैंड पर यात्रियों को बसों के इंतजार में खड़े रहना पड़ा। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने विभिन्न रूटों पर 20 विशेष बसें चलाई हैं। इनमें सोलन डिपो से चार और परवाणू डिपो से सात बसें बाहरी क्षेत्रों के लिए रवाना की गईं।त्योहारी छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में लोग घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। इसे देखते हुए सोलन डिपो की ओर से शिमला-चंडीगढ़, शिमला-बैजनाथ वाया बद्दी और शिमला-हरिद्वार सहित अन्य रूटों पर विशेष बसें चलाई गई हैं। परवाणू डिपो से चंडीगढ़ से पठानकोट और नालागढ़ से ऊना, चंबा, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए बसें भेजी जा रही हैं। इन बसों के निर्धारित रूटों पर अतिरिक्त चक्कर भी लगाए जा रहे हैं।यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर निरीक्षकों और बस अड्डा प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें यात्रियों की संख्या के अनुसार तुरंत बसें रूटों पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की ओर से रविवार शाम पांच बजे तक यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा।क्षेत्रीय प्रबंधक तरसेम सिंह ने बताया कि शनिवार को सोलन डिपो से चार विशेष बसें बाहरी राज्यों के लिए भेजी गईं। परवाणू डिपो से भी सात विशेष बसें रवाना की गई हैं। निजी बस संचालकों ने भी यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसें चलाई हैं। रविवार शाम पांच बजे तक यात्रियों को बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।