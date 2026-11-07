Solan News: दिवाली पर आग से निपटने को 150 फायर कर्मी मुस्तैद

विज्ञापन

त्योहार पर सुरक्षा का पहरा, फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्दसोलन समेत पांच शहरों में दमकल टीमें तैनातजिला मुख्यालय में जगह-जगह खड़े किए गए दमकल वाहनठोडो मैदान, ओल्ड बस स्टेंड और बाजार टीमें मुस्तैदहोमगार्ड कमांडेंट ने लोगों से की अपील- सार्वजनिक स्थानों पर न चलाएं पटाखेसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। दीपावली पर पटाखों और आतिशबाजी से अग्निकांड की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। पर्व के मद्देनजर विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 150 फायर कर्मियों को तीन शिफ्टों में चौबीस घंटे तैनात किया गया है। ये कर्मी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे।सुरक्षा व्यवस्था के तहत सोलन शहर के ओल्ड बस स्टैंड, ठोडो मैदान और राजगढ़ मार्ग सहित संवेदनशील स्थानों पर दमकल वाहन (फायर टेंडर) तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा नालागढ़, बद्दी, अर्की और परवाणू में भी अग्निशमन विभाग की विशेष टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों के पास दमकल वाहनों के साथ आग बुझाने के आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, ताकि किसी भी घटना की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके। सोमवार सुबह तक सभी फायर कर्मी शिफ्ट के अनुसार चौबीस घंटे सेवाएं देंगे।होमगार्ड कमांडेंट योगेश रोल्टा ने बताया कि दीपावली पर आग की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले में कुल 150 कर्मियों की तैनाती की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे न चलाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें। किसी भी आग की घटना की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग के 101 नंबर पर दें।