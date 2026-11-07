Solan News: विद्यार्थियों ने रंगोली के साथ बनाए व्यंजन

विज्ञापन

संवाद न्यूज़ एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। शिवालिक वैली स्कूल, किरपालपुर में दीपावली से पूर्व रचनात्मक, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने भाग लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिताओं के तहत पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने कार्ड निर्माण, तीसरी और चौथी कक्षा के विद्यार्थियों ने दीया सजावट तथा पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने थाली सजावट में भाग लिया। वहीं, छठी और सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने तोरण, कंदील और रंगोली बनाई। नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने बिना गैस के विभिन्न व्यंजन तैयार किए।कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने समूह गायन और समूह नृत्य की प्रस्तुतियां भी दीं। इसके अलावा रामचरितमानस पर आधारित नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों और मर्यादाओं का संदेश दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या कविता बंसल उपस्थित रहीं। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना की। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित करने के साथ भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति सम्मान जागृत करना था।