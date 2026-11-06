{"_id":"6aedce58feb767b1e10a08b7","slug":"video-annual-function-at-sarvhitkari-niketan-bihari-lal-sharma-will-be-the-chief-guest-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: सर्वहितकारी निकेतन में वार्षिक समारोह, बिहारी लाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट नाभा और हिमाचल शिक्षा समिति शिमला की ओर से संचालित सर्वहितकारी शिक्षा निकेतन, कुमारहट्टी-सोलन में शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि हिमाचल शिक्षा समिति लगभग 200 परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। समारोह में हिमाचल शिक्षा समिति के संगठन मंत्री ज्ञान पाबुच उपस्थित थे। पूर्व प्रचारक, शिक्षाविद् और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकुमार गुप्ता भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक प्रबल ओमप्रकाश जिंदल को अध्यक्षता करनी थी। हालांकि, वे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। समारोह का शुभारंभ अभिवादन, दीप-प्रज्वलन और वंदना के साथ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार शर्मा ने सभी का स्वागत किया और संबोधन दिया। छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा तथा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा कमलेश जिंदल उपस्थित थीं। पूरी प्रबंध समिति, अध्यापकगण और भारी संख्या में छात्रवृंद भी मौजूद रहे।

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