सिरमौर: ददाहू में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा शुरू

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भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में गीता भवन ददाहू में पहली बार संगीतमय श्रीमद्भागवत महाकथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के शुभारंभ से पहले गुरुवार को ददाहू में भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा शिव मंदिर के प्रांगण से शुरू होकर मुख्य बाजार, बस स्टैंड और अपर बाजार से होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। यहां मंत्रोच्चारण के बीच श्रीमद्भागवत महापुराण को विधिवत पंडाल में स्थापित किया गया। बैंड-बाजों और ढोल-नगाड़ों के साथ निकली कलश यात्रा से ददाहू नगरी कुछ समय के लिए भक्तिमय हो गई। भजन-कीर्तन करती महिलाओं ने यात्रा की शोभा बढ़ाई। कथा व्यास आचार्य तरुण शर्मा 10 सितंबर तक श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का रसपान करवाएंगे। कथा प्रतिदिन दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी। कलश यात्रा में बीडीसी सदस्य नीरू गुप्ता, ददाहू पंचायत के उपप्रधान करण जस्सल, महिला मंडल प्रधान उषा रानी, मंदिर कमेटी प्रधान नरेश गोयल, मंदिर पुजारी पंडित राकेश शर्मा और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।

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