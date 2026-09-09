{"_id":"6aa15973bd5964994501b9a7","slug":"video-deputy-commissioner-priyanka-verma-stated-that-collective-efforts-are-essential-to-prevent-the-adverse-effects-of-drug-abuse-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: उपायुक्त प्रियंका वर्मा बोलीं- नशाखोरी रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला सिरमौर में नशे के दुरुपयोग की रोकथाम और जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्ययोजना के तहत एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागों, संस्थाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान नशे की रोकथाम, पहचान, उपचार और पुनर्वास को लेकर सामूहिक रणनीति पर चर्चा की गई। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता और इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। नशे की आदत युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के साथ परिवार और पूरे समाज को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के साथ जागरूकता, रोकथाम, समय पर हस्तक्षेप, उपचार और पुनर्वास को लेकर बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। इस अवसर पर तहसील कल्याण अधिकारी सरला कुमारी, सुमन शर्मा, धर्मी देवी, चंचल, गोविंद प्रसाद, सांख्यिकी वरिष्ठ सहायक समी अली, सहायक राजू अली सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे।

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