{"_id":"6a90101f9302dfadb80e01bb","slug":"video-rakhi-of-affection-adorns-the-wrists-of-special-needs-children-deled-students-celebrate-raksha-bandhan-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: विशेष बच्चों की कलाई पर सजी स्नेह की राखी, डीएलएड छात्राओं ने मनाया रक्षाबंधन पर्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाहन: विशेष बच्चों की कलाई पर सजी स्नेह की राखी, डीएलएड छात्राओं ने मनाया रक्षाबंधन पर्व
रक्षाबंधन से एक दिन पहले नाहन स्थित आस्था स्पेशल स्कूल में विशेष बच्चों के लिए एक बेहद भावुक और गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला शिक्षकों और डीएड की छात्राओं ने विशेष बच्चों को पारंपरिक विधि-विधान से राखियां बांधकर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। राखी बांधने के बाद बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी विशेष बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। आस्था स्पेशल स्कूल की शिक्षिका मोनिका शर्मा ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा, इन बच्चों के भीतर यह भावना न आए कि वे समाज से अलग हैं, इसलिए स्कूल प्रबंधन हर त्योहार की पूर्व संध्या पर ऐसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करता है। आस्था वेलफेयर सोसायटी की ओर से राखी बांधने वाली छात्राओं को उपहार भी प्रदान किए गए। इस भावुक और मांगलिक अवसर पर डीएड कॉलेज की प्रधानाचार्य रूचि कोटिया, शिक्षिका मोमिना, किरण तोमर, अर्चना सैनी और शैलजा सहित सभी शिक्षक, डीएड प्रशिक्षु और विशेष बच्चे मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।