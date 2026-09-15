Sirmour News: ढोल-नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंजा पांवटा

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17 सितंबर तक सुबह-शाम पूजा, हवन और महाआरती, 18 सितंबर को विसर्जन और भंडारे के साथ होगा समापनसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। हरिओम कॉलोनी वार्ड-4 में मंगलवार को ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा और शंखनाद के बीच गणपति बप्पा का भव्य स्वागत किया गया। हरि ओम सनातन सेवा समिति पांवटा साहिब की ओर से आयोजित श्री गणेश महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने ‘गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया’ के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना दिया। गणपति बप्पा का रात्रि विश्राम मुकेश त्यागी के आवास पर होगा।समिति अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चौबे के नेतृत्व में आयोजित महोत्सव में युवाओं ने भगवान गणेश की प्रतिमा को कंधे पर विराजमान कर पूरी कॉलोनी की परिक्रमा करवाई। इसके बाद मुकेश त्यागी के आवास पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। फूलों और रोशनी से सजी गणेश प्रतिमा के समक्ष वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और महाआरती हुई।समिति अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चौबे और मुकेश त्यागी ने कहा कि यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को सनातन संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का प्रयास है। हरिओम कॉलोनी में पिछले छह वर्षों से लगातार गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से महोत्सव में सहयोग और भागीदारी की अपील की।राज किशोर त्यागी ने बताया कि 17 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह पांच और शाम सात बजे गणपति पूजन, वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और महाआरती होगी। आरती के बाद स्थानीय कलाकार भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।श्रद्धालुओं ने बताया कि सोमवार को पूजा और आरती शुरू होते ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने इसे इंद्रदेव का दिव्य जलाभिषेक मानते हुए गणेश महोत्सव के लिए शुभ संकेत बताया। 18 सितंबर को हवन, गणपति विसर्जन और विशाल भंडारे के साथ महोत्सव का समापन होगा।