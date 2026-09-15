Sirmour News: नरेश दत्त शर्मा फिर बने अध्यक्ष, प्रसाद गौतम को महासचिव की जिम्मेदारी

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पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन पच्छाद यूनिट के त्रैवार्षिक चुनाव आयोजितसंवाद न्यूज एजेंसीसराहां (सिरमौर)। सराहां में मंगलवार को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन पच्छाद इकाई के त्रैवार्षिक चुनाव हुए। इसमें नरेश दत्त शर्मा को फिर से अध्यक्ष चुना गया, जबकि प्रमोद गौतम को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। चुनावों की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य चंद्र मोहन ने की। कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सुरेश कुमार को दी गई। जबकि नरेश जैसवाल, देवराज चौहान, मनमोहन सिंह और शांति देवी को उपाध्यक्ष चुना गया।संयुक्त सचिव रामलाल भाटिया बने, जबकि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी जगदत्त शर्मा और राम सिंह कुशवाहा को दी गई। लेखपाल पद पर जयदेव शर्मा और सतविंद्र कुमार, संगठन सचिव जगमोहन सिंह और हितेंद्र सिंह को बनाया गया। राजेंद्र ठाकुर को सह-सचिव बनाया गया । मुख्य सलाहकार के रूप में चंद्र मोहन, दया राम, ज्ञान दास और देव दत्त को बनाया गया जबकि मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी बाबू राम कश्यप को सौंपी गई।इसके अलावा जिला व राज्य प्रतिनिधि के रूप में नरवीर शर्मा, हरनाम सिंह, बाबू राम, राम स्वरूप, सोम दत्त, ओम ठाकुर, राजेंद्र दत्त, नरेंद्र कुमार, प्रेम सिंह, अमर सिंह ठाकुर, सुरेश कुमार, प्रमोद कुमार गौतम, बिशन सिंह को चुना गया।