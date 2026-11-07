{"_id":"6aef020652ef837394022e72","slug":"video-nahan-sale-of-earthen-lamps-remained-dull-on-chhoti-diwali-shopkeepers-left-disappointed-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: छोटी दिवाली पर फीकी रही दीयों की खरीदारी, मायूस हुए दुकानदार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन शहर के बड़ा चौक में छोटी दिवाली पर दीयों की खरीदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। दिन के समय बाजार में ग्राहकों की कम आवाजाही के चलते दीये बेचने वाले दुकानदारों और कुम्हारों को निराशा हाथ लगी। स्थानीय दुकानदार गुरमीत, संजीव कुमार और राकेश चंद ने बताया कि धनतेरस पर दीयों की अच्छी बिक्री हुई थी, लेकिन छोटी दिवाली पर ग्राहकों की संख्या काफी कम रही। इसके चलते बिक्री भी उम्मीद से कम हुई है।

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