{"_id":"6af3ebefb1cbbe204300669b","slug":"shillai-sirmaur-bike-rider-shot-head-cousin-helmet-bullet-death-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: शिलाई में बाइक सवार को सिर के पीछे लगी गोली, पीजीआई ले जाते समय मौत; हेलमेट में फंसी मिली गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चलती बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के सिर को चीरकर गोली बाइक चला रहे उसके चचेरे भाई के हेलमेट में जा धंसी। गोली लगने से खजान सिंह (55) की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उसका चचेरा भाई रविंद्र (30) बाल-बाल बच गया। हैरानी की बात यह है कि न तो गोली चलने की आवाज सुनाई दी और न ही किसी को गोली लगने का अहसास हुआ। करीब आठ घंटे तक मौत की वजह चोट लगना समझी जाती रही। शाम को बाइक चालक के हेलमेट पर गोली का निशान और उसके भीतर फंसी गोली मिली तो पूरे घटनाक्रम का रहस्य गहरा गया। शिलाई उपमंडल की पंचायत कोटी उतरोऊ के आवत गांव के समीप हुई इस घटना से सनसनी फैल गई है। विज्ञापन

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मंगलवार सुबह खजान सिंह निवासी जामु कोटी (रेणुकाजी) अपने चचेरे भाई रविंद्र के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। दोनों एक गांव में मेहमाननवाजी के बाद वहां से निकले थे। रास्ते में अचानक पीछे बैठे खजान सिंह अचेत हो गए। वह बाइक से नीचे गिर पड़े। रविंद्र को उस समय न तो गोली चलने की आवाज सुनाई दी और न ही यह अंदेशा हुआ कि पीछे बैठे उसके चचेरे भाई को गोली लगी है। शुरुआत में चोट लगने की वजह पत्थर लगना समझी गई।

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खजान सिंह को पांवटा साहिब अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना का राज शाम करीब चार बजे खुला। रविंद्र ने जब अपना हेलमेट देखा तो उस पर गोली का निशान नजर आया। बाद में हेलमेट में गोली का निशान और उसके भीतर फंसी गोली मिली। इसके बाद उन्हें पूरे घटनाक्रम का पता चला।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गोली पीछे बैठे खजान सिंह के सिर को चीरकर निकली और बाइक चला रहे रविंद्र के हेलमेट में जा धंसी। हेलमेट में गोली मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। रविंद्र ने बताया कि उन्हें भी चोट आई है।



घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया था। शिलाई थाना प्रभारी (एसएचओ) की अगुवाई में पुलिस टीम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन पहुंच रही थी। यहां मृतक के परिजनों और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाने थे। पुलिस के अनुसार बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों और गोली लगने से जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक घायल हुआ है।