{"_id":"6aa3febb8e3100ad010f67a7","slug":"video-nahan-decision-taken-at-spca-meeting-to-soon-launch-abc-program-for-stray-dogs-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: एसपीसीए की बैठक में लावारिस कुत्तों के लिए एबीसी कार्यक्रम जल्द शुरू करने का निर्णय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पशु कल्याण और संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एसपीसीए सिरमौर की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय नाहन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने की। इसमें आवारा पशुओं और कुत्तों के प्रबंधन, गौशालाओं के संचालन तथा पशु क्रूरता की रोकथाम को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लावारिस कुत्तों के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) कार्यक्रम जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एसडीएम नाहन, उपनिदेशक पशुपालन विभाग, नगर परिषद अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी की संयुक्त टीम नाहन शहर में उपयुक्त स्थानों का निरीक्षण करेगी। शहर में कुत्तों को व्यवस्थित तरीके से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए वार्डवार फीडिंग प्वाइंट भी चिन्हित किए जाएंगे। इनके चयन और प्रबंधन में एसपीसीए सहयोग करेगा। इसके अलावा निराश्रित मवेशियों की समस्या, गौशालाओं के बेहतर संचालन और पशु क्रूरता की रोकथाम पर भी चर्चा हुई। पशुओं के जिम्मेदार स्वामित्व और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को बैठक में लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान, उपनिदेशक पशुपालन डॉ. राजीव वालिया, नगर परिषद अध्यक्ष उपमा धीमान, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

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