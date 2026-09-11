{"_id":"6aa3cf68ef98727cd9025f81","slug":"video-nahan-suresh-kashyap-says-youth-of-sirmaur-have-an-opportunity-to-showcase-their-talent-on-the-national-stage-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: सुरेश कश्यप बोले- राष्ट्रीय मंच पर सिरमौर के युवाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिरमौर के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा और विचारों को सामने रखने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने जिले के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से मेरा भारत पोर्टल पर आयोजित विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद की प्रश्नोत्तरी में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। नाहन में सांसद ने जिला युवा अधिकारी अमृषा शर्मा और राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के साथ प्रश्नोत्तरी के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अभियान युवाओं को अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि प्रश्नोत्तरी विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के लिए चयन की बहुस्तरीय प्रक्रिया का पहला चरण है। इसके बाद चयनित युवाओं को जनवरी 2027 में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

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