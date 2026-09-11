वीडियो: नाहन ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को संगठन की कार्यप्रणाली से करवाया अवगत

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नाहन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को पदाधिकारियों का आपस में परिचय करवाया गया। जिला कांग्रेस प्रभारी धमेंद्र धामी की मौजूदगी में आयोजित बैठक में पदाधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी देने के साथ संगठन की कार्यप्रणाली से भी अवगत करवाया गया। नाहन मंडल कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान चंद चौधरी ने गुरुवार को नाहन में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि नाहन के विधायक अजय सोलंकी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद परमार ने भी कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से अवगत करवाया। बैठक में नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को संगठन में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई।

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