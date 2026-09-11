{"_id":"6aa3bf0e33c4fa27b6073f53","slug":"video-congress-nahan-booth-level-organization-election-preparations-meeting-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: कांग्रेस ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की बनाई रणनीति, नाहन में नई कार्यकारिणियों के बाद चुनावी तैयारियों पर मंथन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस मंडल नाहन की अहम बैठक वीरवार को कांग्रेस भवन नाहन में आयोजित हुई। बैठक में नई कार्यकारिणियों के गठन के बाद बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने सक्रिय और बेहतर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपकर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस मंडल नाहन के प्रधान ज्ञान चंद चौधरी ने की। इसमें सिरमौर प्रभारी धर्मेंद्र धामी, विधायक अजय सोलंकी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद परमार विशेष रूप से मौजूद रहे। नेताओं और पदाधिकारियों ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर मंथन किया। बैठक में बूथ स्तर पर कमेटियों के गठन को लेकर भी गहन चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि मजबूत बूथ कमेटियां किसी भी राजनीतिक संगठन की नींव होती हैं। ऐसे में प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना जरूरी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन के प्रति उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए बेहतर कार्यकर्ताओं को आगे लाकर जिम्मेदारियां सौंपने की अपील की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने से पार्टी की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। नई कार्यकारिणियों के गठन के बाद अब संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां बैठक में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि चुनावी तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल और जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा जरूरी है। इसके लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने पर विचार किया गया। कांग्रेस मंडल नाहन ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने की दिशा में प्रभावी तरीके से काम करने की बात कही। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने, बूथ कमेटियों को सक्रिय करने और आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने पर विशेष जोर रहा।

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