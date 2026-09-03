ददाहू: आरवीएन स्कूल में विद्यार्थियों की झांकियां बनीं आकर्षण का केंद्र

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भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आरवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। राधा-कृष्ण, सुदामा और बलराम आदि की आकर्षक झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। स्कूल के प्रबंध निदेशक राजेंद्र ठाकुर और निदेशक मंजित ठाकुर ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच संचालन जमा दो की छात्रा शिवानी ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, राधा-कृष्ण नृत्य, भक्ति गीतों और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रधानाचार्य ब्रिजेश ठाकुर ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर स्कूल के अन्य अध्यापकगण और विद्यार्थी मौजूद रहे।

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