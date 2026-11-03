{"_id":"6ae98acd7b949c5c05089c9f","slug":"video-bankala-school-nss-volunteers-self-reliance-camp-sirmaur-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ रहे बनकला स्कूल के 54 एनएसएस स्वयंसेवी, खुद बना रहे खाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किताबी ज्ञान के साथ जीवन में काम आने वाले व्यावहारिक कौशल सीखना भी शिक्षा का अहम हिस्सा है। इसी सोच को साकार करते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनकला में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय विशेष शिविर में 54 स्वयंसेवी आत्मनिर्भरता और सामूहिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ रहे हैं। शिविर के दौरान स्वयंसेवी अपने लिए भोजन खुद तैयार कर रहे हैं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। शिविर में भोजन बनाने की जिम्मेदारी स्वयंसेवियों ने आपस में बांटी है। वे मिलकर खाना तैयार करने से लेकर अन्य व्यवस्थाओं तक में सहयोग कर रहे हैं। इस गतिविधि के माध्यम से उन्हें खाना बनाने, आपसी तालमेल, समय प्रबंधन और सामूहिक रूप से जिम्मेदारियां निभाने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है। शिविर का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों में जीवनोपयोगी कौशल और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ विकसित करना है। स्वयं भोजन तैयार करने और दैनिक कार्यों में भाग लेने से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, श्रम के प्रति सम्मान और टीम भावना को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानाचार्या प्रीति तंवर की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में कार्यक्रम अधिकारी हरदेव सिंह ठाकुर स्वयंसेवियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिविर के चौथे दिन तक सभी 54 स्वयंसेवी उत्साह और अनुशासन के साथ गतिविधियों में जुटे हुए थे। एनएसएस शिविर के तहत विद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान और सौंदर्यीकरण के कार्य भी किए जा रहे हैं। स्वयंसेवियों ने श्रमदान कर स्कूल की दीवारों के रंग-रोगन और साफ-सफाई से जुड़े निर्धारित कार्यों का करीब आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ऋषि पाल शर्मा भी इस अभियान में सहयोग दे रहे हैं। सात दिवसीय विशेष शिविर का समापन पांच नवंबर को होगा। इस अवसर पर शिविर के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही स्वयंसेवी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा भी दिखाएंगे।

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