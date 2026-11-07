Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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बिक्री : नाहन के चौगान मैदान में सुबह 6:00 बजे से होगी पटाखों की बिक्री।

बाजार : दिवाली पर्व को लेकर नाहन का मुख्य बाजार समय से आधा घंटा पहले 9:00 बजे जाएंगे खुल।

शुभ समय : दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का मुख्य मुहूर्त शाम 5:54 बजे से 7:50 बजे तक रहेगा।



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काम की बात-



दिवाली पर मेडिकल कॉलेज नाहन में जारी रहेगी आपातकालीन सेवाएं -- -- -- --

आज के कार्यक्रम-