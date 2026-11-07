Sirmour News: सिरमौर में रात 10 बजे तक ही चलेंगे पटाखे, साइलेंस क्षेत्र में पूरी तरह प्रतिबंध

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नाहन/राजगढ़/सराहां/शिलाई (सिरमौर)। रोशनी, उल्लास और आतिशबाजी के पर्व दिवाली को लेकर सिरमौर जिला पूरी तरह तैयार है। रविवार को मनाए जाने वाले दीपोत्सव पर जहां घर-घर दीप जलेंगे, वहीं पटाखों की गूंज रात 10 बजे तक ही सुनाई देगी। जिला प्रशासन ने आतिशबाजी के लिए समय सीमा निर्धारित करने के साथ साइलेंस क्षेत्र में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि दिवाली पर आगजनी, जलने की घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन के निर्देशानुसार रात 10 बजे के बाद सुबह छह बजे तक पटाखे और आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे फोड़ने पर पूर्ण रोक रहेगी।प्रशासन ने राजगढ़, सराहां, शिलाई, पांवटा साहिब, ददाहू और नाहन में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए हैं। पटाखे केवल इन्हीं स्थलों पर बेचे जा सकेंगे। निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी बिक्री करने वालों पर कार्रवाई होगी। विक्रेताओं को स्टॉल पर पानी और रेत की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखों की बिक्री वाले स्थानों पर ज्वलनशील पदार्थ बेचने पर भी रोक रहेगी।-बॉक्स5:54 से 7:50 बजे तक लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्तदिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना के लिए रविवार शाम 5:54 बजे से रात 7:50 बजे तक का समय शुभ रहेगा। पंडित प्रमोद शर्मा के अनुसार इस अवधि में लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। पूजन के दौरान पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीप प्रज्वलित करने और लक्ष्मी-गणेश की आरती करने का विशेष महत्व है।बॉक्सचौगान में उमड़ी भीड़, दिए-मोमबत्तियों की प्रदर्शनी बनी आकर्षणछोटी दिवाली पर नाहन के चौगान मैदान में पटाखों की खरीदारी के लिए लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। नाहन शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। लोगों ने निर्धारित स्थलों पर पहुंचकर पटाखे और आतिशबाजी खरीदी। वहीं, महलात घाटी में अभिनंदन शहरी स्तरीय स्वयं सहायता संगठन की ओर से लगाई गई दीपक, मोमबत्ती और अन्य सजावटी वस्तुओं की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। त्योहार की तैयारियों के बीच लोगों ने यहां से भी जमकर खरीदारी की।