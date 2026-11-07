Sirmour News: दिवाली पर 24 घंटे अलर्ट रहेगा अग्निशमन विभाग का नियंत्रण कक्ष

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-आपात स्थिति में सूचना के लिए जारी किए टोल फ्री नंबरसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। दिवाली पर आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग और गृह रक्षा विभाग ने जिले में विशेष प्रबंध किए हैं। दिवाली के दौरान अग्निशमन विभाग का मुख्य नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इसके अलावा उपमंडल स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। गृह रक्षा चतुर्थ वाहिनी नाहन के आदेशक तोता राम शर्मा ने लोगों से त्योहार के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।आदेशक ने बताया कि जिला मुख्यालय पर मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सभी दमकल इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश पर नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से अग्निशमन हाइड्रेंट का निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर दीये, मोमबत्तियां और पटाखे जलाते समय आग लगने की आशंका रहती है। इसलिए दीये और मोमबत्तियां सुरक्षित स्थान पर जलाएं। इनके आसपास पर्दे, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री न रखें। पूजा स्थल पर भी विशेष सावधानी बरतें। पटाखे जलाने से पहले आसपास की जगह को साफ कर लें। वहां कबाड़ या अन्य ज्वलनशील सामग्री नहीं होनी चाहिए। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आतिशबाजी न करें। पटाखे जलाने वाली जगह पर पानी की बाल्टी जरूर रखें और छोटे बच्चों के पास पटाखे न जलाएं।इनसेटआग लगने पर इन नंबरों पर करें संपर्कमुख्य दमकल केंद्र नाहन: 101 (टोल फ्री), 0102222500, 85808 36916दमकल केंद्र पांवटा साहिब: 01704-292666, 82197 49347उपदमकल केंद्र शिलाई: 01704-278502, 94181 64230दमकल चौकी कालाअंब: 01702-238600, 98056 52613