{"_id":"6aeafbcef6d6ad9bda0b2f7b","slug":"video-svm-galani-annual-function-cultural-programme-students-honoured-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: नन्हे कलाकारों ने नृत्य-नाटिकाओं से दिया संस्कारों का संदेश, एसवीएम गलानी में मेधावी विद्यार्थी सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों का होना भी जरूरी है। इसी संदेश को सरस्वती विद्या मंदिर (एसवीएम) गलानी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में विद्यार्थियों ने अपनी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। समारोह में नन्हे बाल कलाकारों ने नृत्य, नाटिकाओं और अन्य प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों की सुंदर झलक दिखाई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा से उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान के साथ-साथ जीवन में अच्छे संस्कारों के महत्व को भी दर्शाया गया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से बताया कि आधुनिक दौर में केवल किताबी शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कारों का होना भी बेहद जरूरी है। बड़ों का सम्मान करना, माता-पिता की सेवा, आपसी भाईचारा बनाए रखना और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना एक अच्छे नागरिक की पहचान है। नृत्य और नाटिकाओं के माध्यम से बाल कलाकारों ने समाज को संदेश दिया कि संस्कारों से युक्त शिक्षा ही मजबूत और आदर्श समाज की नींव रखती है। उनकी प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा। समारोह के दौरान शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनकी मेहनत और प्रतिभा को प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों से जोड़ना रहा। वार्षिक समारोह के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के महत्व को समझने का अवसर मिला।

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