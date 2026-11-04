फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   MLA Nand Lal Funeral Devthi Rampur Himachal Pradesh

हिमाचल: नम आंखों से दिवंगत विधायक नंद लाल को अंतिम विदाई, सीएम समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Wed, 04 Nov 2026 12:30 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर।
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 04 Nov 2026 12:30 PM IST
सार

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत विधायक एवं सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अपने पैतृक गांव देवठी में पंचतत्व में विलीन हो गए। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
MLA Nand Lal Funeral Devthi Rampur Himachal Pradesh
पंचतत्व में विलीन हुए विधायक नंद लाल। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत विधायक एवं हिमाचल प्रदेश सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अपने पैतृक गांव देवठी में पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिली। परिजनों, रिश्तेदारों, समर्थकों और क्षेत्रवासियों ने नम आंखों से अपने लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दी।

विज्ञापन



दिवंगत विधायक नंद लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू विशेष रूप से देवठी पहुंचे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं माकपा नेता कामरेड राकेश सिंघा ने भी देवठी पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

विज्ञापन


इस दौरान सभी नेताओं ने नंद लाल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। नेताओं ने नंद लाल के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनका जाना प्रदेश की राजनीति और विशेषकर रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

चार बार विधायक रहे नंद लाल की क्षेत्र में थी अलग पहचान
नंद लाल ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में रामपुर क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। चार बार विधायक रहे नंद लाल ने अपनी सादगी, बेहतर जनसंपर्क और राजनीतिक कार्यशैली से क्षेत्र के लोगों के बीच अलग पहचान बनाई थी।

उनके निधन से रामपुर क्षेत्र ने एक अनुभवी जनप्रतिनिधि खो दिया है। अंतिम विदाई के दौरान देवठी में माहौल गमगीन रहा। हजारों लोगों की मौजूदगी और नम आंखों से दी गई विदाई ने दिवंगत नेता के प्रति लोगों के सम्मान और जुड़ाव को बयां किया। हर कोई अपने प्रिय नेता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देता नजर आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed