{"_id":"6aeb0752b8261791f70805ad","slug":"video-rampur-a-surge-of-devotion-witnessed-at-the-shrimad-bhagwat-katha-in-kumsu-temple-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर: कुमसू मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा में उमड़ा आस्था का सैलाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भड़ावली पंचायत के आराध्य देवता साहिब नरेशर लक्ष्मी नारायण मंदिर कुमसू में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कथा श्रवण के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। आचार्य भागवत भूषण महेंद्र मोहन शर्मा भगवान श्रीहरि विष्णु के विभिन्न अवतारों, भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं और भक्ति के महात्म्य का वर्णन कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान में संगीत शिक्षक ईशान शर्मा, जितेंद्र शर्मा, पंडित इंद्रदेव शर्मा, राजेश्वर शर्मा और खेमराज शर्मा भी आचार्य का सहयोग कर रहे हैं। मंदिर कमेटी अध्यक्ष जीवन चौहान ने बताया कि आराध्य देवता साहिब नरेशर लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में चल रहा धार्मिक अनुष्ठान वीरवार दोपहर पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने आयोजन में ग्रामवासियों की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

... और पढ़ें