{"_id":"6aa2b4cbd2b2eecd740a5561","slug":"video-traffic-jam-woes-to-end-dyod-and-hanogi-tunnels-to-open-for-traffic-starting-friday-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: जाम का झंझट खत्म, शुक्रवार से यातायात के लिए खुलेंगी डयोड और हणोगी सुरंगें, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी से कुल्लू-मनाली का सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। पंडोह-टकोली फोरलेन पर डयोड और हणोगी में तैयार की गई दो सुरंगें शुक्रवार से यातायात के लिए खोल दी जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये इसकी जानकारी दी है। डयोड में बनी 2.8 किलोमीटर लंबी सुरंग और हणोगी की 650 मीटर लंबी सुरंग के खुलने से इस मार्ग पर सफर पहले के मुकाबले आसान होने की उम्मीद है। खासकर पर्यटन सीजन के दौरान जोगनी माता मंदिर, डयोड और हणोगी के पास लगने वाले लंबे जाम से वाहन चालकों और पर्यटकों को राहत मिल सकती है। इन स्थानों पर सड़क की स्थिति और वाहनों की भारी आवाजाही के कारण कई बार लोगों को एक से दो घंटे या इससे भी अधिक समय तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। सुरंगों के शुरू होने के बाद करीब छह किलोमीटर का प्रभावित सड़क हिस्सा घटकर लगभग 3.5 किलोमीटर रह जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल में सड़क संपर्क को सुरक्षित, तेज और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

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