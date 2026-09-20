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मंडी: चच्योट में 500 लोगों की हुई स्वास्थ्य जांच, 30 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन कराएगा फाउंडेशन
चच्योट में नाचन जन कल्याण फाउंडेशन की ओर से स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी सेहत की जांच करवाई। करीब 500 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिससे स्थानीय लोगों को अपने स्वास्थ्य की स्थिति जानने और चिकित्सकों से आवश्यक परामर्श लेने का अवसर मिला।
शिविर में चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों की रक्तचाप, शुगर सहित अन्य सामान्य स्वास्थ्य जांचें कीं। जांच के बाद लोगों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार जरूरी सलाह भी दी गई। शिविर में जरूरतमंद लोगों को निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गईं।
स्वास्थ्य जांच के दौरान कई लोगों में आंखों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। इनमें से 30 लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया गया है। खास बात यह है कि इन ऑपरेशनों का पूरा खर्च नाचन जन कल्याण फाउंडेशन की ओर से उठाया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने कहा कि संस्था का उद्देश्य ‘नर सेवा, नारायण सेवा’ के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिविर में करीब 500 लोगों की जांच की गई और जरूरत के अनुसार उन्हें निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं।
डॉ. संजय कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य जांच के दौरान आंखों के ऑपरेशन के लिए चयनित किए गए 30 लोगों के उपचार का खर्च भी फाउंडेशन स्वयं वहन करेगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
चच्योट में आयोजित इस शिविर से स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श और दवाइयों की सुविधा मिली। वहीं, आंखों के ऑपरेशन का खर्च उठाने की पहल से उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, जो आर्थिक कारणों से उपचार कराने में परेशानी महसूस करते हैं।
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