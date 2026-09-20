Mandi News: डिजिटल अरेस्ट कर छह लाख की ठगी के मामले में 50 बैंक खाते फ्रीज

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झांसे में आकर पीड़ित ने वरिष्ठ नागरिक योजना तक तुड़वा दीजमीन और संपत्ति का ब्योरा मांगा तो हुआ संदेहसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी/जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर में सेवानिवृत्त नायब सूबेदार को डिजिटल अरेस्ट कर छह लाख रुपये ठगने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से 50 बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम 50 से अधिक बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। अब पुलिस संबंधित बैंकों से खातों और लेनदेन का ब्योरा तलब करेगी। जिन खातों में ठगी की रकम पहुंची है, उनके खाताधारकों से भी पूछताछ की जाएगी।67 वर्षीय सेवानिवृत्त सैनिक को साइबर ठगों ने पुलिस और आरबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया था। ठगों ने उन्हें बताया कि महाराष्ट्र के पंचवटी स्थित केनरा बैंक में उनके नाम से एक खाता खुला है और उसमें करीब ढाई करोड़ रुपये की फंडिंग हुई है। इसके बाद ठगों ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने और किसी से संपर्क नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही, हर दो घंटे में फोन पर अपनी स्थिति बताने को कहा। ठगों ने जांच के नाम पर छह लाख रुपये आरबीआई को भेजने का दबाव बनाया। उनके झांसे में आकर पीड़ित ने वरिष्ठ नागरिक योजना तक तुड़वा दी और रकम खाते में जमा करने के बाद ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दी।अगले दिन जब ठगों ने पीड़ित से जमीन और संपत्ति का ब्योरा मांगना शुरू किया तो उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी। अब पुलिस ठगी की रकम के लेनदेन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। साथ ही, फ्रीज किए गए बैंक खातों के खाताधारकों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।