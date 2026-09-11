{"_id":"6aa3b5998484b3fc550e524c","slug":"video-kullu-pomegranate-prices-surge-bhuntar-mandi-gandhari-variety-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: अनार के दामों में अचानक उछाल, चार दिन में 15 रुपये किलो तक बढ़े भाव; बागवानों के चेहरे खिले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले की भुंतर सब्जी मंडी में अनार के दामों में अचानक उछाल आने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। पिछले चार दिनों के भीतर अनार की कीमतों में 10 से 15 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे अनार उत्पादकों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जगी है। बागवानों और आढ़तियों के अनुसार, मंडी में अनार की विभिन्न किस्मों के भाव में तेजी आई है। खासकर गांधारी किस्म के अनार की कीमत 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। पिछले दिनों यही अनार 50 से 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। महज कुछ दिनों में कीमतों में आई इस तेजी से बागवानों को राहत मिली है। भुंतर सब्जी मंडी में अनार की कीमतों में तेजी का असर सीधे बागवानों की आमदनी पर पड़ रहा है। पिछले चार दिनों में 10 से 15 रुपये प्रति किलो तक बढ़े भाव से उत्पादकों को फसल का बेहतर मूल्य मिलने लगा है। बागवानों का कहना है कि अनार की कीमतों में यह सुधार उनके लिए राहत लेकर आया है। मंडी में गांधारी किस्म के अनार के भाव पहले 50 से 55 रुपये प्रति किलो के बीच थे, जो अब बढ़कर 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कीमतों में आए इस उछाल से अनार उत्पादकों में खुशी का माहौल है। बागवानों को बेहतर दाम की उम्मीद अनार की कीमतों में तेजी से बागवानों को आने वाले दिनों में भी अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। हालांकि, मंडी में फसल के दाम गुणवत्ता, आवक और मांग के अनुसार बदल सकते हैं। मौजूदा समय में गांधारी किस्म के अनार को मिल रहे बेहतर भाव ने उत्पादकों को राहत दी है। भुंतर सब्जी मंडी में अनार के दामों में आया यह उछाल कुल्लू के बागवानों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। फसल का उचित मूल्य मिलने से बागवानों को उत्पादन और बागवानी पर होने वाले खर्च की भरपाई में मदद मिल सकती है।

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