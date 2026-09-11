हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड: 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा 10 विषयों का टेट, जानें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

10 विषयों की परीक्षाएं तीन दिन होंगी

शिक्षा बोर्ड ने इस बार टेट का ऐसा शेड्यूल बनाया है कि पहली बार 10 विषयों की परीक्षाओं को तीन दिन में ही आयोजित कर दिया जाएगा। इस दौरान 22 नवंबर को सुबह के समय टीजीटी आर्ट्स और शाम के समय जेबीटी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 29 नवंबर को चार विषयों का टेट होगा। इस दौरान सुबह के समय टीजीटी नॉन मेडिकल और स्पेशल एजुकेटर (छठी से 12वीं कक्षा), जबकि शाम के समय टीजीटी संस्कृत और स्पेशल एजुकेटर (प्री प्राइमरी से कक्षा-5) का आयोजन होगा। इसके अलावा 6 दिसंबर को भी चार विषयों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इनमें सुबह के समय टीजीटी मेडिकल, पंजाबी और उर्दू विषय, जबकि टीजीटी हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित होगी।