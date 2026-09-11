हिमाचल: शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के बैकलॉग पदों को जॉब ट्रेनी से भरने पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कैनरा बैंक ने जारी की फैमिली पेंशन और एरियर

वहीं प्रदेश हाईकोर्ट के कड़े रुख और हस्तक्षेप के बाद कैनरा बैंक ने याचिकाकर्ता को देय फैमिली पेंशन और उसके बकाया का भुगतान खाते में जमा कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने याचिकाकर्ता सावित्री देवी की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है। कैनरा बैंक की ओर से पेश अधिवक्ता की ओर से अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार याचिकाकर्ता को उनके पति की मृत्यु की तिथि (23 जुलाई 2023) से देय फैमिली पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि उनके पति को देय तिथि से पेंशन नहीं मिली थी, जिसके कारण पेंशन एरियर भी लंबित था। बैंक प्रबंधन ने 9 सितंबर 2026 के निर्देशों का हवाला देते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि पेंशन बकाया की राशि भी याचिकाकर्ता के बैंक खाते में जमा कर दी गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बकाया राशि प्राप्त होने की पुष्टि की, लेकिन एरियर के कुल आंकलन पर असंतोष व्यक्त किया। इस पर उच्च न्यायालय ने अवलोकन करते हुए स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता को राशि की गणना से कोई शिकायत है, तो वह कानून के अनुसार उपयुक्त मंच पर अपनी बात रख सकती हैं।