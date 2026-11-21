{"_id":"6b0181802d19929f920152a6","slug":"video-kullu-16th-annual-function-of-academic-hills-public-school-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: अकादमिक हिल्स पब्लिक स्कूल का 16वां वार्षिक समारोह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुल्लू। अकादमिक हिल्स पब्लिक स्कूल का 16वां वार्षिक समारोह धरोहर शनिवार को धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि उपायुक्त कुल्लू डॉ. अमित शर्मा और उनकी धर्मपत्नी शिवानी शर्मा सहित जिला भाषा अधिकारी प्रमिला गुलरिया, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणधीर सिंह, स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभा, रचनात्मकता और भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। समारोह में प्रधानाचार्य सुषमॉय चकलादर ने कार्यक्रम का शुभांरभ मुख्य अतिथी के पुष्प स्वागत, स्वागत भाषण, दीप प्रज्ज्वलन के बाद उन्होनें वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद विद्यार्थियों ने मंगलारंभ, शिवौहम्, परिवर्तन से उड़ान तक, महाराष्ट्र की शान, सपनों की पाठशाला, माइम, नवरंग, कल की शुरुआत आज के रंग, एग्जॉटिक इंडिया, ढोल दी धमाल और मीरासियों का जादू जैसी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। स्कूल प्रबंधक बनीता शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में शांत तबाही के नाटक मंचन के माध्यम से सामाजिक संदेश दिया गया, जबकि धूपांजलि, भारत-एक गौरव गाथा, वाद्ययंत्रों के धूनों और हिमाचली नाटी ने समारोह में सांस्कृतिक रंग भर दिए। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों के बाद मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

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