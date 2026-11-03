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कांगड़ा: बिना आबकारी पास के शराब की 510 पेटियां जब्त, देहरा-कालोहा में ढाबों और रेस्टोरेंट पर दबिश
धर्मशाला। कांगड़ा जिले में अवैध शराब की बिक्री और बिना आबकारी पास के शराब रखने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। देहरा-कालोहा क्षेत्र में ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच के दौरान अंग्रेजी शराब की 62 पेटियां और 61 पिंट तथा 24 पेटियां वीआरवी संतरा जब्त की गईं। वहीं, चार शराब ठेकों से बिना आबकारी पास के देशी शराब की 510 पेटियां बरामद हुईं। विभागीय टीम ने मुही, परागपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में कार्रवाई करते हुए मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत मामला दर्ज किया। अभियान में सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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